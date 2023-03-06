國民黨高市議員白喬茵開炮，劉聰達13年前也害中華女將楊淑君因使用舊式電子襪遭判失格，劉10幾年來領了上千萬薪水，如今又犯低級錯誤，實在是不適任。（白喬茵提供）

我國跆拳道女將羅嘉翎因過磅超重0.1公斤被判失格，無緣參加美國公開賽女子57公斤級賽事，教練劉聰達卻指責羅嘉翎「心存僥倖」，引發輿論撻罰。對此，國民黨高市議員白喬茵開炮，劉聰達13年前也害中華女將楊淑君因使用舊式電子襪遭判失格，劉10幾年來領了上千萬薪水，如今又犯低級錯誤，實在是不適任。

白喬茵今怒指，看到羅嘉翎失格事件，真的替她抱屈，也很生氣，13年前劉聰達也害楊淑君失格，13年後，受害者換成羅嘉翎，13年來領了上千萬薪水，國訓中心跟體育署應該要盯緊教練，對於不適任的教練是不是要解聘了？

白喬茵直指，都給劉聰達13年「去培養閱讀規章的耐心了」，結果還是無法避免這種非場上競技的低級錯誤。依據《國家運動訓練中心輔導績優運動選手擔任運動教練要點》請國訓中心出面說明，這位年薪破百萬的教練究竟還適不適任？

白喬茵語露不捨說，選手的失格反映出體育行政的失能，從體操選手唐嘉鴻受傷、新竹縣全中運網球場地問題，再到黃金計畫的羅嘉翎事件，全民關注體育的層次早已提升，不只是在乎選手場上的亮眼表現，還有選手平時訓練的權益誰來把關？

她狠酸，體育協會的整頓和改革早該跟上腳步。所謂的後勤部隊指的是全方位照護選手，而非只忙著幫頻頻出包的教練訂商務艙，必須要站在選手的立場及權益著想。