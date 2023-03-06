每年三月中華郵政公司都會舉辦捐血活動，今年「捐熱血、郵愛心」郵政壽險捐血月公益活動三月起跑，台中郵局規畫32場次巡迴捐血活動，預計募集1萬7千袋熱血；台中郵局副局長李木順今（6日）出席太平宜昌郵局擴大捐血活動，號召同仁及社區民眾一起「捐血一袋、 救人一命」，把愛心傳遞出去延續他人生命。

李木順表示，中華郵政公司自民國92年起持續辦理全國性捐血活動，至今已募集超過48萬袋熱血；台中郵局為推廣捐血活動不遺餘力，募集捐血袋數在中華郵政捐血月中年年奪冠，去年更是募集1萬9千餘袋。

台中郵局6日在太平宜昌郵局擴大捐血活動，號召民眾一起「捐血一袋、救人一命」，把愛心傳遞出去延續他人生命。（馮惠宜攝）

李木順說，台中郵局今年規畫32場次捐血活動，也提供1萬7千份「超商商品卡」鼓勵民眾捐輸熱血，民眾於3月1日至31日止至指定捐血站，捐血1袋即獲贈品1份；相關捐血地點及活動訊息請至中華郵政全球資訊網網站壽險業務專區「最新消息」及台中捐血中心網站「哪裡可以捐血」查詢。

6日台中郵局也在太平宜欣郵局擴大舉辦捐血活動，聯合太平區後備憲兵荷松協會、成偉食品股份有限公司、統欣生物科技有限公司、壹零壹養生堅果館、元易生技股份有限公司、石城實業股份有限公司及興霖食品股份有限公司等單位贊助捐血贈品，活動日凡捐血1袋除贈送「超商50元商品卡」外，再加送個人化郵票及贊助單位精美紀念品，限量150份。

此外，為感謝太平地區鄉親對郵局的支持，同(6)日並有i郵箱推廣活動及郵票選美活動(相關資訊請上「112年郵票選美」網站)，參與i郵箱推廣活動者，憑至i郵箱交寄包裹之執據，即可贈送郵局鑰匙圈1份，限量50份。