《華爾街日報》（The Wall Street Journal）5日報導，美國官員愈來愈擔憂，遍布美國各港口、佔全美碼頭起重機80%的陸製大型起重機可能是北京的「間諜工具」，其中好幾座港口還有美軍使用。

微軟曾製作影片介紹振華重工（ZPMC）起重機。

報導指出，多名美國國安及五角大廈官員都將大陸振華重工（ZPMC）製造的起重機類比為「特洛伊木馬」，和其他廠牌相比，振華重工的起重機品質好、價格實惠，不過上頭搭載能登記、追蹤貨櫃來源與目的地的精密感應器，讓華府擔憂，北京可能藉此截取美國支持全球軍事行動的物資進出資料。

曾任美國國家情報總監辦公室（ODNI）反情報部門主管的伊凡尼納（William Evanina）表示，這些起重機可能由某人從遠端操控，干擾貨物進出，「起重機能成為新華為」，「這是合法業務的完美結合，掩飾秘密情蒐。」

Officials say Chinese-made cranes at U.S. ports, including at several ports used by the military, could pose a security risk https://t.co/ePRro0TkhZ — The Wall Street Journal (@WSJ) March 5, 2023

針對報導，中國大陸駐美國大使館代表痛批華府「偏執」，企圖阻礙與中國的貿易及經濟合作，「打中國牌及散播中國威脅論是不負責任的，也會損害美國自身利益。」振華重工並未回應報導。

報導指出，近年來美國陸續指控包括行李檢查系統、變壓器在內等一系列設備，可能有助於北京在美國的監控及干擾，華府也擔憂北京透過戰略投資，進一步加強對全球港口的控制。

陸製起重機也在這個脈絡下受到關注，美國國會去年通過的8500億美元國防政策法案就要求美國運輸部，在年底前針對外國製起重機是否對美國港口構成網路安全、國安風險公布調查報告。目前國安官員尚未透露任何起重機被用來進行惡意用途的實際案例。

振華重工（ZPMC）起重機。

■振華重工起重機佔全美碼頭起重機80%

振華重工起重機約在20年前進入美國市場，近幾年來，振華重工逐漸在全球自動化產業中崛起為要角，他們稱控制全球70%起重機市場，美國官員透露，全美80%的碼頭起重機都是振華重工製造。

這些起重機通常是組裝好後才運至美國港口，並且透過中國軟體操作，官員透露，有些起重機是由擁有2年美簽的陸籍人員進行維護，這被官員形容為能進行情蒐的潛在途徑。

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency, DIA）2021年進行的評估指出，北京可能干擾港口交通，或蒐集進出的軍事設備情資。美國官員並未透露任何振華重工起重機被當作間諜工具的實際案例。

不過過去兩年，鄰近美軍偶爾會使用的維吉尼亞州、南卡羅來納州、馬里蘭州港口陸續向振華重工購買新起重機，讓國安部門及聯邦調查局（FBI）感到擔憂。

2021年，FBI搜索一艘準備將振華重工起重機運往馬里蘭州巴爾的摩港口的貨輪，並在船上發現情蒐設備，不過馬里蘭州港口官員後續表示沒有發現任何異狀。

振華重工是中國交通建設公司的子公司，中國交通建設公司則是大陸「一帶一路」計畫的主要承包商。

儘管部分業者不認為振華重工起重機能在操作過程中取得敏感資料，不過美國部分港口確實已經改用其他國家的系統來操作起重機，或是直接改用他國起重機。