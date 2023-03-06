近日Netflix推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，內容圍繞韓國4名宗教領袖駭人的真實故事，其中揭露攝理教教主鄭明析假借宗教性侵多名女信徒，影片中請來受害者說明過程，其中一名受害者遭網友起底，疑似是港星方力申的女朋友，對於外界猜測方力申第一時間承認，近日方力申接受採訪被問到女友，訪問者的態度讓網友怒轟不尊重人。

近日方力申出席活動接受公開採訪，不免被問到女友葉萱（Maple），被問及是否會帶女友出席公開活動，方力申表示沒有計畫，一切順其自然，此時TVB娛樂主播賴彥妤笑著問：「有沒有想過以情侶檔接工作？」方力申仍然客氣回應：「應該就不會啦，因為她不是圈內人」，影片播出後賴彥妤的提問被網友罵翻。

（來源／香港01 YouTube）

賴彥妤今年27歲，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，2021年她參加過香港小姐競選，不過止步於28強，她近年擔任娛樂新聞主播，表現卻頻頻惹議，先前曾問母親早逝的女歌手姜麗文「如何慶祝母親節？」被批沒認真對待工作，之後採訪郭富城，對方回答過後，她似乎走神又重新問了一遍，讓郭富城無奈回應「我剛剛已經講過囉」，如今再惹議，不少香港網友怒罵：「有沒有想過辭職？」、「什麼叫專業？在你身上找不到」、「也太不尊重人」、「訪問要懂得如何問問題」。

娛樂新聞主播賴彥妤外型亮麗。（圖／vivianlai0824 Instagram）

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