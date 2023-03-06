3名18至20歲男子為了1張交通違規紅單，在嘉義市街頭大演全武行，互毆動態在網路平台上流傳，嘉義市警方24小時內火速逮捕3嫌，今天落網的李姓主嫌開賓士車卻掛2面不同車牌，都是偷來的，洩了底，還遭高雄地檢署通緝。
網路流傳數名男子於5日中午12點多，光天化日之下在嘉義市街頭持棒棍鬥毆逞凶，警方獲報後趕到現場，一夥人已逃逸，警方調閱監視器畫面，黃姓男子到派出所報案，聲稱為了1張違規紅單，遭相識的李姓男子夥同2名男子毆打受傷。
警方當天傍晚循線在嘉義市西區下埤里逮捕19歲吳姓男子、陳姓未成年男子，2嫌坦承犯行。
警方今天再於博愛路一處民宅前逮捕22歲李嫌，李嫌有毀損、妨害秩序、詐欺、贓物、組織犯罪防制條例及毒品等前科，目前因詐欺案遭高雄地檢通緝。
警方調查，李嫌當天駕駛的黑色賓士汽車是向友人借的，但這輛車因逾期未檢已遭撤牌照，車子前後掛2張不同車號的車牌，都是失竊車牌，李嫌當天開車到案發地點，是為了與黃姓男子談判違規紅單要由誰繳納？雙方一言不合，棒棍就亂飛了。
警一分局表示，全案於24小時內迅速逮捕李男等3人到案，查扣球棒1支、失竊號牌2面及K他命等證物，依刑法聚眾鬥毆、傷害、竊盜及毒品等罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦，李嫌押送高雄地檢署。
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