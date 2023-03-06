警方查扣的毒品證物。（警方提供、簡銘柱翻攝）

毒蟲紅線違停遭盤查 警查扣175包毒咖啡

台北市中山分局員警日前於巡邏勤務中，見一男子駕駛汽車違停於紅線上，遂趨前盤查取締，當場查獲車內有上百包毒品咖啡即溶包並帶返所偵辦。

中山分局長春所員警日前執行巡邏勤務，見轄內巷弄紅線有一台自小客車違規停車遂上前取締，盤查過程中，員警聞到車內有疑似施用毒品之氣味且見駕駛眼神渙散、神情緊張，員警在朱男翻找證件時，眼尖發現駕駛座腳踏墊上有一大包疑似毒品咖啡包，朱男自知東窗事發主動交付，隨後員警在車內起獲摻有第二級毒品安非它命及第三級毒品愷他命之毒品咖啡包共175包，電子磅秤1臺，並查扣勘驗犯嫌手機發現其以通訊軟體進行毒品販賣及運輸，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

中山分局呼籲，為貫徹掃蕩毒品決心，將持續加強查緝各類毒品，並向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行，以淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。

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