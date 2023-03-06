國內近期蛋荒難解，蛋價創新高，農委會主委陳吉仲聲稱，3月底前會從澳洲進口500萬顆雞蛋補足缺口。對此，國民黨立委賴士葆痛批，陳吉仲已經無法靠伶牙俐嘴來自圓其說，只能將解決之道推諉給時間。行政院將原本的3月初可以緩解蛋荒改到3月底，這樣的支票很快就要被檢驗，希望不要又是「狼來了」。

賴士葆表示，行政院稱三月初蛋荒會緩解，然而缺蛋問題不只未見紓解，蛋價3周2次調漲，價格卻站上歷史上的新高，對於農委會以調漲的方式來調整供需，行政院表示尊重市場機制。前車之鑑，現在官員謹言慎行，話愈少愈好，只因為過去開過數不清的支票要安撫民心，讓民眾燃起一絲希望，最後卻是全都變成空頭支票。

賴士葆指出，農委會官方的說法是每天有50到80萬個蛋供應缺口，但是蛋商公會的銷售數據顯示每天有500萬顆以上的蛋缺口，這中間的差距將近10倍。大賣場和超商因為與蛋商簽訂必須穩定供貨的契約，否則會有罰則，所以缺蛋情形較不嚴重，但是菜市場、雜貨店等小賣鋪缺蛋嚴重，因為這些地方其實是更接近市井小民的地方。

賴士葆強調，禽流感和極端氣候是導致雞蛋減產的關鍵因素，然而這些因素並非突發性而是常態性，農委會有超過一年以上的時間來提出對策解決因應之道，包括提升產能、改善供需價格和銷售制度等問題，然而缺蛋問題未解，蛋價創歷史新高。

賴士葆痛批，陳吉仲已經無法靠伶牙俐嘴來自圓其說，只能將解決之道推諉給時間。3月底前澳洲要進口500萬顆的蛋也只能是救急不救窮，現在行政院將原本的3月初可以緩解蛋荒改到3月底，這樣的支票很快就要被檢驗，希望不要又是「狼來了」。