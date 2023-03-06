雲林縣台西鄉光華村高層架開心農場，吸引20餘名老人家來種菜。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉光華村為鼓勵銀髮族多外出活動，打造1處高層架開心農場，長輩們不用腰彎就可輕鬆種菜，村長丁金城6日表示農村高齡綠色照顧是未來趨勢，藉由高層架開心農場提供「綠療育」、「綠陪伴」等服務，讓長輩在地快樂生活，自己種菜自己吃，未來也可供應給長青食堂加菜。

台西鄉光華村人口老化嚴重，不少老人家待在家裡不出門，村長丁金城認為老人家長期沒有與外界接觸交流，生理與心理都會愈來愈退化，因此於去年底以光華村舊稱「十張犁」為發想，開辦「十張犁銀髮族開心農場」，鼓勵老人家走出家門，一開始只有個位數老人家參加，後來「吃好逗相報」，目前已增至20餘人。

丁金城表示，老人家因身體機能退化，比較難以彎腰、蹲下，因此特別採購高層架種菜設備，只要站著就可輕鬆插苗、澆水、施肥、採收，目前種植近10種蔬菜，包括花椰菜、大頭菜、萵苣等，可熟食也可生吃，多元滿足老人家需求，為了吃出健康，堅持使用有機肥料，絕不噴灑農藥，除蟲全靠手捉。

老人家說，現在物價一直漲，開心農場可以免費為自己加菜，省了一筆開銷，且自己種的蔬菜品質有保障，吃起來很安心。每天到農場除蟲、下肥料、澆水，對上了年紀的人是很好的運動，看著農場蔬菜日漸長大，就像照顧孩子，很有成就感。

丁金城指出，村內預計今年中將成立長青食堂，開心農場的蔬菜可作為加菜用，老人家都很開心，討論起日後要吃什麼生菜沙拉、蔬菜湯、炒蔬菜，目前6座高層架菜圃都生長得很順利，未來若有需要，會再增設更多設備，讓老人家們在地快樂老化，打造光華村成為銀髮樂園。