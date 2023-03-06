洪璽皓從小就夢想成為藝人。（伊林娛樂提供）

洪璽皓在璀璨之星總決賽表演空中環，驚豔全場。（伊林娛樂提供）

洪璽皓的氣球作品「鳳凰」榮獲Qualatex指定色創作大賽世界第3名。（伊林娛樂提供）

第10屆伊林璀璨之星演藝組冠軍，也是該屆總冠軍的洪璽皓，以氣球作品「鳳凰」榮獲Qualatex指定色創作大賽世界第3名，他驚喜又感動的說：「這是2020年的創作，因疫情延後評選，雖然成績遲到了，但努力的成果不會遲到」，他表示之後會繼續努力，希望下次奪得冠軍。喜上加喜的是，服裝設計師魏子淵最近也邀請洪璽皓，在台北時裝周合作造型頭盔設計，展現其藝術創作才華。

洪璽皓從小就夢想進入演藝圈當藝人，他14歲時報名參加伊林璀璨之星，可惜晉級決賽失敗，不放棄的他，升高3暑假時再度參賽，以空中環表演驚豔全場，奪下2021年的總冠軍。近1年來，在民視《最強綜藝秀》、《綜藝大集合》、三立《超級夜總會》等多個綜藝節目受到關注，他說：「平時很喜歡看《來吧！營業中》等實境節目，也對宥勝主持的旅遊生活節目非常嚮往，未來希望能朝旅遊節目主持發展」。

洪璽皓從小學3年級開始愛上氣球創作，11年來參加無數比賽，他透露疫情前，氣球派對、場地布置等接案工作都是他的主要收入來源，無奈3年前疫情爆發，群聚活動都停辦，收入頓時變成零。樂觀的他，沒有被打倒，改學製作甜點、也抽空自學人體彩繪及美甲，並考取相關證照，此外還從事空中環教學、演藝工作。

洪璽皓表示，Qualatex是全球知名氣球公司，疫情前每年都會舉辦指定色造型氣球創作大賽，連同這次共有5件作品參賽，這次獲獎的「鳳凰」，高180公分、寬100公分，耗時15小時，使用500條氣球，贏得季軍佳績。洪璽皓表示，剛開始父母及學校老師都不贊同他創作氣球的興趣，直到國3那年作品「麒麟」獲得Qualatex指定色創作大賽榮譽獎，長輩才開始轉為支持，近年累積的創作，讓他錄取台灣戲曲學院民俗技藝學系，現19歲就讀大學的他，希望畢業後能全力衝刺演藝事業，另開設高空環教室，氣球藝術創作他也不會放棄。