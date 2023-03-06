宜蘭縣警察局交通隊指出，宜蘭縣在限縮檢舉執行後案件數沒減反增，且員警的工作量與日俱增，仍會在警力許可範圍內加強取締違規。（吳佩蓉攝）

近日網路上有關宜蘭縣立委陳歐珀被諷為「違停教父」，限縮檢舉類似的討論文章層出不窮，排山倒海的網路聲浪越來越大；縣警察局交通隊指出，宜蘭縣在限縮檢舉執行後案件數沒減反增，且員警的工作量與日俱增，仍會在警力許可範圍內加強取締違規；縣府交通處則表示，持續爭取中央計畫增設公有路外停車場。

限縮檢舉讓網友熱烈討論「陳歐珀明年連任有危險嗎」，並指此屆選舉為泛藍分裂讓他撿到，好奇明年立委選戰，陳有危險嗎？陳歐珀強調，當時修法是因檢舉氾濫，警政署詢問各地警察局，認為減少檢舉量可減少警力負擔；同時檢舉達人多，社會對立嚴重；他提案只建議「先勸導再舉發」，並未提及限縮檢舉。

但警察局依據修法前後的統計表顯示，修法前受理件數為32380件，修法後則為39779件，多出7千餘件、近3成；違規項目前3名分別為交叉路口十公尺禁止停車、不依規定駛入來車道及未依規定使用方向燈；另，110受理違停報案件數在修法後也增加1488件。

交通隊檢舉專區1組約4至5位警員負責審核檢舉案件，1個案件就需花費至少10分鐘，複雜的案件還要函詢相關路權、監理機關做認定，方能做舉發的動作；因案件增加使警員工作量變多，但修法唯一優點就是檢舉項目減少，違規樣態精簡至46樣，可先排除非檢舉項目，避免行政作業浪費、縮減審核時間。

相對的，檢舉項目限縮，110受理違停案件理應增加，民眾無法拍照檢舉，只好撥打110請警察至現場處理；交通隊表示，不論是內勤同仁審核檢舉案件，或是外勤警員獲報後前往處理，都顯示警員工作量與日俱增，但警方仍會在警力許可範圍內加強取締，以維護交通秩序與安全。

陳歐珀表示，修法後自去年度執行以來，發現限縮檢舉並未如預期減少警力負擔，與警政署當初的評估有所出入，因此權衡社會期待，也認同可恢復部分檢舉，但需要更多討論與共識。

對於車輛違停部分，交通處表示，針對市區停車空間局部不足，除持續爭取中央計畫增設公有路外停車場，另也利用大型開發計畫開發審議，要求開發單位將停車需求配置於基地內，避免停車需求外溢到周邊道路，同時也鼓勵民間投資新闢路外停車場，提供民眾停車使用。