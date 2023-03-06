新北市長侯友宜被視為2024角逐總統大位熱門人選，也是媒體鎂光燈追逐焦點。沒想到今(6日)出現意外插曲，侯友宜出現在媒體鏡頭前，竟然左眼瘀青、走路還一跛一跛，讓在場媒體傻眼，好奇到底發生什麼事？媒體人張禹宣引用網友照片指出，原來據侯友宜聲稱是5日到板橋運動場，碰到高中生熱情邀約，欣然接受一對一單挑，靠著精準外線連敗數人，經過激烈比賽後留下的「戰績」，讓他直呼連市長都敢打，真不簡單。

「抓到了！侯友宜跛腳、眼睛掛彩？事發照片曝光！」張禹宣在臉書發文表示，今(6)日政壇發生一起離奇事件，新北市長侯友宜出現在媒體鏡頭前，竟然左眼瘀青、走路還一跛一跛，讓在場媒體傻眼，好奇到底發生什麼事？對此，侯友宜聲稱是昨日到板橋運動場，碰到年輕高中生熱情邀約，欣然接受一對一單挑，經過激烈的比賽後留下的「戰績」。「這劇情實在過於離奇，讓我忍不住查證，找到事發過程的證據。」

張禹宣指出，據了解，侯友宜昨(5)日是趁著假日，前往板橋運動場視察改建情況，遭到高中生「挑釁」，應該說是「欣然邀約」。但看一下侯友宜的一身打扮，球衣球褲球鞋甚至還有內襯，這明擺著就是要去打球的啊！根據在場人士轉述，當時的對話內容（真實性待考）：「來啊、來就來啊」、「來啊來啊」，一場史詩級的打市長...不，跟市長打球的戰役就這樣展開。

他提到，根據本人描述，侯友宜一人連戰數名高中生，靠著精準的外線連敗敵軍，讓數名高中生甘拜下風，當場「伏地挺身」致敬。（真實性待考）以上皆為侯友宜個人觀點（他說的）。

張禹宣強調，不過根據事發照片來看，兩個影子確實都是手持手機拍攝。侯友宜則是一副擒拿歹徒的架式，與高中生進行鬥牛一對一，右側幾個笑得很開心的高中生，應該就是接替下來的對手群。貌似至少五到六名，到底打了幾場贏了幾場就不得而知...難以置信的市長離奇掛彩事件，竟然是真的因為打籃球，難怪新北市HBL總能囊括四強諸席，這連市長都敢打！真的不簡單。（照片來源：網友JIN79111拍攝）