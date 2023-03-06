遠傳總經理井琪表示，高雄港灣具有優異的地理優勢，遠傳與臺灣港務公司攜手規劃打造多項5G智慧旅運，將陸續推出貼近民眾的創新應用，可望有效提升旅客安全與營運效率，推動城市永續發展，朝向科技港都邁進。

以建築美學、科技應用、融合人文環境為基礎，遠傳結合5G應用，於高雄港旅運中心導入全方位旅運服務，遠傳除了致力協助高雄港區的建設之外，另也協助市府建置觀光大數據，提供旅客在下船後，透過網頁或App(Mengo)即時取得高雄市十大景點的人流資訊，避開擁塞景點，並結合當地名產優惠、交通套票等，協助旅客方便且愉快地完成旅行。遠傳藉由5G科技及雲端技術成為港灣城市數位轉型發展的後盾，加速提升港口營運管理、旅運安全與觀光效益，推動港區產業升級數位化、旅遊運輸智慧化，打造科技安全與減碳永續的智慧港灣。

未來，遠傳將持續投入5G創新多元應用，打造多元垂直場域應用，包括智慧製造、智慧倉儲物流、智慧交通運輸、智慧文化展演等，協助加速企業及公部門數位轉型，針對各縣市特色提出符合在地化需求的解決方案，以5G「大人物」技術為引擎推動城市轉型升級，打造科技加值、幸福有感的智慧城市。