飲食太鹹、重口味、醃製食物及加工品等，都容易讓人體攝取過多的鈉，導致腎臟負擔太大而造成水腫，不少人也經常因為一覺醒來發現臉部、四肢出現浮腫，而深感困擾。對此，平日飲食應該要適當限鹽之外，營養師李佳蕙在臉書粉專也發文分享6類食物有助於消水腫。

李佳蕙指出，許多人在假期過後腫了一圈，有可能是吃了太多重口味食物而造成短暫水腫，並非真的發胖，這時反而要多喝水，幫助體內鈉的代謝；此外也可多吃以下6類食物，排除多餘水分：

▍小黃瓜：含鉀具有利尿作用，能排出體內多餘水分，助於消除水腫。

▍芹菜：含鉀可以幫助身體排出多餘水分，避免水分滯留於組織液。

▍海帶：含碘可以促進血液中的脂肪代謝；含鉀能幫助身體排除多餘水分。

▍冬瓜：屬於高鉀低鈉蔬菜，可以排除身體多餘水分，幫助消水腫。

▍紅豆：含鉀，與大多數利尿劑不同，不會造成低血鉀症。

▍薏仁：含有鉀與鎂，可以增加尿液排除，維持體內水平衡。