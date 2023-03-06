「戴上去要習慣，拿下來也要習慣」，今天是校園脫口罩首日，台東寶桑國中校長游數珠說，升旗集會時就把口罩新政策告知學生，也尊重學生及家長的選擇，可能大家都戴習慣了，因此大部分師生都還是戴著，而學生也比較自在，不必因為出來忘了戴口罩，還要衝回教室拿。

游數珠提到，大家口罩戴久了，同班的還認得出同學長什麼樣子，日前辦童子軍「隔宿露營」時就有學生反映，大家在戶外烤肉或做活動時脫下口罩彼此看見，才發現「哇，原來你長這樣」，也有老師驚訝發現「原來這孩子長得這麼漂亮，令人驚艷」。

她說，國中正值青少年敏感時期，戴上口罩對孩子而言，也是一種保護色。

台東高中校長蔡美瑤說，大家都戴習慣了，在開會時老師們都還是戴著口罩，中午休息時間，校園裡的學生僅小部分沒戴，大多數學生都還是戴著。

台東縣卑南鄉太平國小校長高彩珍說，今天大部分學生仍戴著口罩，也有少部分學生脫下口罩，但是老師上課一定都戴著口罩，「老師學生各自找到自己舒適的上課方式」。