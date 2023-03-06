內政部長林右昌赴立法院備詢時表示，疫後特別預算中的中產以下自用住宅貸款戶支持方案，發放時將由承貸銀行來寄發領取通知給符合資格的民眾。

立法院財政委員會聯席會議，今日審議疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，內政部提出165億元的房貸支持方案，將一次性給予3萬元，將有55萬戶受益。

立委邱顯智指出，內政部規定年收入120萬元以下才能申請，但是依據統計，收入在0到20萬元的民眾，貸款成數可以達到800多萬元，顯示出這些民眾不是真的沒錢，可能是不用繳稅或是人頭戶。邱顯智也要求，內政部提供55萬戶可領房貸支持者的區域數量等資料。

林右昌表示，發放標準是加護年所得120萬元以下，還有北市貸款金額850萬元以下、其他縣市700萬元以下，因此高所得的人不會買這樣的房子。房貸補貼戶區域所得，這些都涉及個資，房貸支持方案中，將由房貸承辦銀行寄通知給符合資格的人。55萬戶是經過評估的數字，最後要看申請人數到底多少。

民進黨立委郭國文則指出，近期全國房貸軟著陸，甚至台北市房價已經降溫了，內政部政策目標為何？

林右昌表示，疫後特別預算的政策目標很清楚，是為了3年疫情期間，中低薪房貸戶負擔過大的，給予一次性的補助。

林右昌也重申，政府政策是房地不應該繼續漲價，整個房市溫和收斂，降溫和價格，都是溫和下降。

在社會住宅上，林右昌認為必須要有一定的週轉率，也需要長期推動，讓社會住宅有一定比例，現在只有2％而已，離20％的目標還很遠。現階段大力推動租屋補貼，大幅減輕住房民眾壓力。未來社宅要做什麼？要幫後代子孫存土地、存社宅，這是很重要的，現在社宅是用公有土地來建設，這有一定機制，必須透過公共建設，捷運BOT，大型產業園區開發等，取得公有土地，作為未來社會住宅的儲備土地。