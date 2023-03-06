高雄港旅運中心正式啟用，行政院長陳建仁6日在高雄市副市長林欽榮陪同下共同見證高雄港旅運中心落成啟用典禮，高市議員黃捷也受邀出席，她也在臉書上PO出美照，並發文表示高雄國門新地標不僅建築美、景色也超好，邀請大家到海景第一排打卡。

耗資50億、歷經10年興建的高雄港旅運中心近期完工，選址於高雄港19、20號碼頭，總面積2萬4478坪，外觀3D金屬曲面帷幕設計，打造出外觀如鯨魚般外型，相當吸睛。營運首日即迎接七海探索者、威士特丹兩艘國際郵輪，不僅為疫後台灣首次郵輪停泊港口，也象徵著正式返回國際郵輪市場。

黃捷受邀參與啟用儀式，她也在臉書發文表示，高雄港旅運中心銀白色曲面建築超美、港灣view超好，邀大家趕快來高雄國門新地標、海景第一排的打卡，6日、9日都有快閃開放時段，歡迎民眾來3樓的海岸步道參觀。

高雄市長陳其邁雖然率團訪日，但也在臉書上發文指出，自己於3月3日提前視察整備情形，像船體的旅運中心可同時提供2艘國際觀光郵輪停泊，尖峰時段每小時可服務通關旅客人數達2500人以上。歡迎大家登上步道，近距離欣賞高雄海景風光與郵輪風采。