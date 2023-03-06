為提升學用合一，玄奘大學應用日語學系積極推動日本海外實習課程，藉此培育具備國際視野的專業日語人才，至今幫助百名學生，以獎學金支援學子赴日本實習，實習據點遍布長野縣、新潟縣、櫪木縣等地，為多名學生突破自我可能，翻轉人生，前進國際舞台。

玄奘大學指出，進入玄大應日系，從零開始學習日語的學生段秉辰，於大3在學期間獲學海築夢補助，前往日本白馬47滑雪場實習。畢業後隨即任職於在日本擁有百年歷史的日本藥商至誠堂製藥株式會社的日本奈良總公司，薪水為大專生畢業薪資的雙倍以上，負責台灣業務推展，工作表現深受上司信任。

段秉辰表示，海外實習不僅提供運用日語工作的機會，且最令人振奮的是，能結交來自不同國籍的朋友，且可體驗滑雪。他認為，這樣的實習，最難能可貴之處在於能提升國際視野、跨文化溝通等的軟實力，鏈結未來的職場力。

因為無論是海外生活、亦或與外國人相處共事，有許多必需挑戰自我價值觀的機會，如何更圓滑地與他人相處、吸收自己難以理解的新事物，以適應海外生活，正是海外實習魅力之處。且透過實習體驗，也讓他在面對挫折時，能更有信心迎刃而解，承認不足並隨時保有虛心請教的態度。

林筧涵同學則原是個性內向、喜歡安靜讀書的女孩，在師長的鼓勵與幫助下，在關西大學的交換留學結束後，於大4上學期赴日本長野縣交通公司實習。畢業後，她歷經與日本人求職一樣困難的過程，順利錄取日本神戶的飯店工作。

她說，實習時工作表現受上司肯定，建立了對自己的信心、也確立了未來工作方向。這份實習經驗幫助她了解日本職場的禮儀、文化、與日本人相處共識的方式，使她在面對日本人時能降低陌生感與緊張感，也讓她更喜愛日本，萌生想在此體驗更多不一樣的人生、嘗試更多新挑戰的想法。