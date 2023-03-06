一張「假鈔」，讓立委伍麗華鼻酸了。(摘自伍麗華臉書)

一張「假鈔」，讓立委伍麗華鼻酸了。(摘自伍麗華臉書)

原民立委伍麗華在高雄原鄉慰喪時，看見同條巷子鄰居也在辦喪事，就順道致哀弔唁，依照部落慣俗，先去雜貨店買了白米、飲料、沙拉油這些慰問品帶去，喪家86歲老父親說他什麼也沒有，不能白白受禮，拿了自己畫的「鈔票」做為回禮，希望我們不要嫌棄。

伍麗華透露，去這家慰喪並不在預期，其實是跟著家裡兄弟姊妹前往親戚家慰喪，看見同一條巷子的鄰居也在辦喪事，所以就順道致哀。

一同來慰喪的部落親友說，55歲往生者患有精神障礙，他86歲的父親擔憂對部落造成困擾，多年來一直由他關起來照顧，也強烈拒絕外界的關心。

早期，老父親還能夠到山上耕種務農，這些年兒子精神狀況愈來愈嚴重之後，他就幾乎足不出戶，把自己和孩子關起來作伴。

部落親友們說，這位老父親為了照顧兒子，完全沒有「現金」收入；也因為不拿出任何證件，以致沒辦任何證明，甚至可能也沒有健保，只知道他長年洗冷水澡，從來沒有看病，僅靠部落提供「物資」救濟，這幾年文健站幫忙「送餐」，勉強過日子。

孩子安息，老父親沒有告訴鄰舍，孤獨的陪伴，直到送餐人員發現。

伍麗華說，聽完這個令人悲傷的故事，進去瞻仰孩子遺容，老父親安靜的坐著，我無法揣度他的心情。看著家徒四壁，沒有傢俱，連個睡覺的床板都沒有，心想，這對父子除了彼此以外什麼都沒有。

他們看似把自己關起來，看似一無所有，也或許，比起有些人獨自守著所擁有的東西不放，被無止盡的欲望綑綁，彷彿活在監獄裡，他們才是真正自由的人。