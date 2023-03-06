蔡明憲（左2）表示，黃國書在「線民事件」已坦承犯錯、道歉反省，勇於承擔政治責任「三退」，並擔負民進黨交付的各項任務，應將黃納入提名立委選區民調的候選人之一。（張妍溱攝）

2021年間立委黃國書遭爆料其學生時期當「國民黨線民」後來被新潮流除名，宣布退出民進黨，不再連任；2024大選在即，在台圓文教基金會董事長蔡明憲的號召下，6日邀集26個民間團體代表，出示6800份連署書，疾呼黃國書「勇敢面對、出馬再戰！」守住台中第六選區立委席次；黃說，「沒有個人思考，只有團隊思考」。

台圓文教基金會董事長、前國防部長蔡明憲說，黃國書對於年輕時的過錯非但沒有逃避，而且這2年來參加二二八紀念活動，就曾公開說「自己過去犯了錯，是有罪在身的人」。他認為，黃的贖罪方式除守住這席立委，未來還要把這份責任傳承交棒給優秀的年輕人。

蔡明憲表示，黃國書在「線民事件」第一時間即坦承犯錯、道歉反省，勇於承擔政治責任「三退」，也擔負民進黨交付的各項任務。去年九合一大選，更全心投入台中市長、議員到里長的各項輔選工作，甚至奔走苗栗、彰化、南投等地助選，雖已退黨，與黨籍立委並無二致。

蔡明憲也提到黃國書有說，一定要聽台中市人民的聲音，也必須要聽民進黨中央的聲音，黃也說「沒有我個人的思考，只有團隊的思考」等語。所以26個民間團體代表挺黃的心聲，盼能被民進黨中央接納，將黃納入提名立委選區民調的候選人之一。

全國幼教聯合會理事長王超敏說，他花了一個多月的時間，完成6800份連署書及媒體民調結果，認為黃的民調支持度幾乎無敵手，呼籲民進黨聽取基層聲音；現場民團拿出厚厚一疊連署書力喊「黃國書立委出馬再戰！」不要讓黃失去繼續為民服務的機會。