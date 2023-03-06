日本職業棒球手大谷翔平高中時就有不俗表現，展開職業生涯後創下許多驚人紀錄，優秀表現受到許多球迷的喜愛，近日將舉行世界棒球經典賽，主辦方的官方推特日前放出大谷翔平穿著短袖的肌肉照，壯碩的好身材引發網友討論。

WBC（世界棒球經典賽）今（6）日在推特上發文並寫下：「大谷翔平跟日本隊準備好迎接經典賽了，你呢？」，照片中大谷翔平穿著短袖似乎在練習中，他雙臂肌肉幾乎和袖口一樣粗，隱約可以看見胸肌線條，該貼文獲得66.9萬瀏覽數，不少粉絲直呼：「翔平應該脫掉他的上衣！」、「大谷肉體太美了，有不為他著迷的女生嗎？」、「好愛他的手臂」、「翔平是超人！」、「衣服快爆開了」、「他每年都在進化」。

Shohei Ohtani and Team Japan are ready for the #WorldBaseballClassic.



Are you? pic.twitter.com/MvFU0bgZw1 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 5, 2023

大谷翔平近年在美國大聯盟鍍金之後，聲名扶搖直上，被譽為當今世界最優秀的棒球選手。近期日本隊大谷翔平備戰經典賽，他在打擊練習時依然震撼全場，直把球轟向體育館屋頂，每打一球都讓觀眾驚呼不已，還把球打到上層看台，大谷狀態頗佳，本人也顯得相當振奮，讓不少球迷期待他在經典賽的表現。