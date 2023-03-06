星宇航空執行長翟健華表示，該航機為星宇航空的第三架A350，預計於3月底交機。A350為星宇航空主力機型，未來將執飛中長程航線，待洛杉磯航線開航後，星宇將開啟轉機市場並拓展全球航網，讓旅客便捷的往返北美及亞洲各大城市。

自解封以來，旅遊市場已逐步回歸疫情前水準，星宇航空營收及載客量均穩定成長。隨著市場需求量增加，星宇航空將持續籌備新航點及提升服務品質。