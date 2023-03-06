芳苑國中成立舞龍隊已16年，一條龍舞得威震八方，打響彰化西南角「龍的傳說」不僅在各項表演舞台嶄露頭角，海內外更連年獲獎，今年參加全國最高等級的龍獅運動賽事「111學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，再度稱霸全國，勇奪5金1銀的好成績。

芳苑國中舞龍隊參加「111學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，再度稱霸全國，勇奪5金1銀的好成績。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑國中在2007年成立舞龍社團，傳承民俗技藝，提供孩子們一個新舞台，訓練環境雖然很克難，但在紮實的技藝傳承訓練之下，連年獎不完，摘下的榮譽難以計數，每次演出，都讓人驚喜，「這些孩子就像從海裡跳出來，又躍到天上」，戰無不克，成為地方的驕傲，「飛龍在天」名氣響亮。

芳苑國中舞龍隊參加「111學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，再度稱霸全國，勇奪5金1銀的好成績。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑國中競技舞龍隊3月1日至3月3日參加「111學年全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，近200支隊伍，參賽超過1000人，芳苑國中18名學子，勇奪5金1銀好成績，彰化縣長王惠美讚美「彰化之光」。

芳苑國中舞龍隊參加「111學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，再度稱霸全國，勇奪5金1銀的好成績。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

教育處表示，芳苑國中在國中組的舞龍規定套路、舞龍自選套路、舞獅雙獅會獅、舞獅四獅會獅和龍獅鼓樂等項目都拿下第一名，在傳統南獅單獅項目中獲得第二名。

芳苑國中舞龍隊參加「111學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，再度稱霸全國，勇奪5金1銀的好成績。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑國中表示，參賽成員，不少是漁村子弟，12人是國中三年級學生、國中二年級6人，得獎是畢業前的最佳獻禮和最美好紀念。

隊員表示，參加團訓很辛苦，卻也有很多期待，每次演出，內心也龍騰飛躍，為了參加這次比賽，春假結束就每天回校練習，平常練到晚上6點半，飢腸轆轆，回家飯都多吃了好幾碗，假日也要練上4個鐘頭。

芳苑國中舞龍隊參加「111學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，再度稱霸全國，勇奪5金1銀的好成績。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

成員也說，一個龍頭2.5公斤，一群人要舞到行雲流水、騰雲駕霧，不是一個人力大無窮就可以，每個走步、每個舉手的動作，都要一練再練，培養絕佳默契，練到天衣無縫，贏得喝采，內心也格外充實感動。