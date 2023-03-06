該局說明，設籍於台北市未辦理110年度所得稅結算申報的營利事業、機關團體，經核定補徵案件共629件，補稅金額共1億700餘萬元。

納稅義務人收到核定稅額通知書及繳款書，請仔細核對內容，如有疑義，請於上開繳納期間內，檢具相關證明文件向所在地國稅局所屬分局、稽徵所申請更正。如核定稅額通知書及繳款書內容無誤，請如期繳納，若逾期繳納，將加徵滯納金及利息。

該局指出，目前繳稅管道非常多元，納稅義務人除可持繳款書至各代收稅款金融機構繳納（郵局不代收）外，應繳納稅額在3萬元（含）以下者，可至統一、全家、來來（OK）及萊爾富等四家便利商店繳納；亦可透過網際網路以晶片金融卡或活期存款帳戶轉帳繳稅。

該局呼籲，國稅局的繳款書皆以雙掛號郵寄，絕對不會以電話或傳送簡訊方式，通知納稅義務人至自動櫃員機依指示操作繳稅，請納稅義務人注意，如收到類此通知，切勿受騙上當。