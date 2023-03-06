大陸女星黃聖依2004年岀演周星馳電影《功夫》走紅，因此有著「星女郎」的美稱，和巨力集團副總裁楊子結婚後便淡出影壇，專心當豪門太太過著令人稱羨的生活。然而，某商家近日直播時卻驚現她高齡90歲的婆婆的身影，並一起賣產品，引發網友痛批她「利用老人賺錢」的吃相未免太難看了。

綜合陸媒報導，某位商家3日的直播時，黃聖依高齡90歲的婆婆現身直播間，只見畫面中，楊女士身穿一襲大紅旗袍，手腕、脖子戴滿珠寶，捧著杯子的手指上更帶著多枚戒指，即便歲數已高，仍顯得相當貴氣。此外，位在一旁的主持人則拿著一串手鍊指出：「每一串都是楊女士親手串的，大家可以放心購買，一串只要199元人民幣（約新台幣880元），大家放心的拍！」引發網友熱議。

黃聖依的婆婆現身直播間賣貨。(圖／翻攝自微博)

然而，對於黃聖依的婆婆婆上直播的舉動，大部份的網友都不願意買單，紛紛留言：「家裡有幾十億，幹嘛出來賣貨」、「我老家幾十塊的東西賣到近兩百也是很敢」、「直播說的話最好是真的，別糊弄消費者。」

影片內容引發討論後，不少網友也認為黃聖依此舉是利用老人賺錢，留言：「這麼幹吃相也太難看了，90歲的老人家都拉了出來，明明家裡幾十億有吧，真讓人看不下去」、「有錢人想方設法地再更有錢。」另外，黃聖依婆婆賣貨的舉動也讓網友懷疑夫妻倆的經濟狀況是否出現問題，引發討論。

然而，黃聖依日前才曝光三層樓高的豪宅內部，不僅客廳大到宛若一座籃球場，其內部的奢華裝潢以及多個骨董瓷器都讓人看得目不暇給，使得經濟狀況出現問題的傳聞沒過多久便逐漸消失。