信義鄉幸姓婦人，年輕時發生車禍傷及頸椎，醫生判定終生癱瘓，但她不認命努力復健6年後，可藉由助行器緩慢行動，但居住在倉庫改裝的房子環境極差；台灣善種子義工團募資100萬元，為她興建2房2廳的新家圓夢。

幸姓婦人每月領低收身障生活補助外，沒有其他固定收入，額外花費靠經濟也不寬裕的姊妹資助，信義公所及社福團體會不定期提供生活物資，要靠自己建造家園是不可能的任務，透過南投縣政府轉介，善種子幫她鋪平坦的通道、興建溫暖的房屋，圓她有家的夢想。

台灣善種子義工團建造的是2房2廳1衛浴的組合屋，浴廁內設無障礙設備，從整地、埋設地梁到房屋組成及水電等，前後動用120人次的會員及志工，所需經費超過100萬元，硬體結構完成後還會有新的家具、床組、洗衣機及冰箱等生活用品配置。

縣府社勞處處長林志忠表示，善種子義工團除了自籌經費建屋，還自備便當做善事，每位參與的義工還必須繳交自己的保險費、伙食費及住宿費用，無私的善行令人感動。

南投縣長許淑華，對於台灣善種子義工團嘉惠弱勢民眾，表達感謝之意，她說政府這棵大樹常希望能為百姓遮風擋雨，但總有不足之處，社會在每個發展階段都存在著缺損、貧窮、不幸、災難等事故，這群善種子的夥伴們，秉持人間以善，愛為至寶的精神，用心感受並化為行動，胼手胝足、齊心協力將愛搭建成屋，讓善的種子發芽，共同營造無憂共好的社會環境，令人敬佩。