朝鮮半島勞工在日本殖民時期遭強制徵用的賠償問題，日韓達成共識，南韓政府6日公布「解決方案」，對於同樣面對此問題的台灣，外交部今天表示，政府高度重視台籍慰安婦等歷史求償議題，已多次透過各種管道向日方表達嚴正關切，今後也將持續嚴正要求日方儘速與我展開協商，設法解決求償事宜。

韓國《韓聯社》報導，這項代賠方案是由南韓行政安全部成立「日本帝國主義強制動員受害者支援基金會」，將共約40多億的韓元支付給南韓15名收到賠償確定判決的被害者，做為「賠償金支付」。這些錢來自於日韓當年建交時，因兩國簽署「請求權協定」而受益的南韓企業捐贈。

由於台灣與韓國具有類似的歷史背景，對於相關賠償問題，外交部發言人劉永健表示，政府高度重視台籍慰安婦等歷史求償議題，迄今已多次透過各種管道向日方表達嚴正關切，要求日方正視我方訴求及正式道歉賠償。

此外，他說，外交部每年均編列專案預算補助我國婦援會等團體辦理或出席各項國際活動，藉以喚起國際重視。外交部今後也將持續嚴正要求日方儘速與我展開協商，設法解決求償事宜。