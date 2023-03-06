美國拜登政府正準備制定一項新規定，禁止美國民眾與機構投資中國某些科技企業。在美中兩國間競爭日趨激烈之際，拜登政府認為此舉是為了保障美國技術優勢。

據《華爾街日報》獲得的報告副本顯示，美國財政部和商務部在上週五於國會山莊提供給議員的報告中表示，正考慮建立一個新監管體系，以處理美國在海外進行的可能構成國家安全風險的先進技術相關投資。

報告稱，拜登政府可能禁止某些投資，並收集關於其他投資的信息，以便為未來的進行相關舉措提供參考。這份報告中列出了包括華為、中興、海康威視、大疆等在內的多家中國公司，這些公司將完全禁止美國投資人參與投資。

這些報告未指出拜登政府認為哪些具體技術領域有國家安全風險，但報告指出，只要可能有助於中國提升軍力的領域，都將是該計劃的關注重點。

美國《彭博社》引述知情人士的話稱，這些消息透露給許多媒體，意味著拜登政府即將完成相關行政命令的制定。

知情人士預計，美國企業在中國投資會受到影響的可能包括先進半導體、量子計算和人工智慧等領域的私募股權和風險投資。《路透》日前指出，美國財政部已為2023財年建立執行該計劃的經費，僅編列1000萬美元，預計拜登將在3月9日公佈的最新預算提案中尋求額外資金。

《紐約時報》指出，拜登政府此一限制對中國科技公司投資計劃已進行了好幾個月，但美國一些行業組織認為，過於廣泛的限制可能會反過來損害美國經濟的競爭力，拜登政府的計劃因此將只專門針對幾個特別敏感部門，不過許多行業代表仍然擔心，如果規則只適用於美國公司而不適用於外國企業，可能會使美國企業在國際競爭上處於不利地位。《華爾街日報》說，拜登政府官員目前正在接觸7國集團（G7）中較親近的盟友，爭取他們對為限制對華科技產業投資的支持。

對此，中國商務部新聞發言人束玨婷表示，美國政府通過行政手段干預企業的正常商業決策的做法，破壞市場規則和國際經貿秩序，損害企業和投資者利益，不利於中美兩國，不利於整個世界。中國開放的大門將越開越大，將持續建設市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎包括美國企業在內的各國企業在華投資興業，共享發展紅利。