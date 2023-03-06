燦坤去年營業收入222.91億元，年減1.84%，營業毛利34.45億元，年減4.54%，營業利益7.33億元，年減9.73%，稅前淨利7.33億元，年減9.72%，本期淨利5.93億元，年減9.26%，不過因去年辦理減資3成，實收資本額降低，基本每股盈餘4.29元，反而相較前一年的3.93元成長，並創下9年新高紀錄。

燦坤董事會決議股利分派，111年度盈餘分配之現金股利每股4元，超額配發，以周一收盤價50元計算，現金殖利率達8%，除息交易日為3月24日，最後過戶日為3月27日，停止過戶期間為3月28日-4月1日，除息基準日為4月1日，現金股利在4月26日。燦坤也將在5月26日召開股東會。

住宅家電補助推行，刺激空調買氣提前發酵，緊接著政府也將普發6000元現金，可望助力大型家電銷量，進入換季，燦坤搶先推出空調早鳥優惠吸客，各大國際品牌也紛紛提前布局搶汰舊換新商機，燦坤表示近兩個月銷量表現較去年同期成長，尤其以空氣淨化、冷暖控制、自體清潔及IoT遠端串聯功能的高階節能款式詢問度最高，預估未來空調業績將持續穩定提升。