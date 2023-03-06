馬祖莒光鄉近期因缺乏肉品，讓防區駐軍吃了好幾天白飯加罐頭，有官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」，引爆熱議。中廣董事長趙少康表示，讓真相曝光的「阿達」私下跟他透露，馬祖斷炊不是第一次發生，去年就多次相隔2、3週沒運補，讓島上官兵居民苦不堪言。阿達說今天吃早餐還被店家大力感謝，可見得當地居民都受夠了。他痛批蔡政府連第一線補給都做不好，就不要再說當國軍的後盾。

前線軍民都沒物資，抗中保台喊假的！外島官兵勤務壓力大、環境惡劣，原本就比在本島當兵辛苦，蔡政府大打抗中保台牌，卻讓馬祖物資運補中斷長達3星期沒人管，逼得官兵要在沙灘寫下求救訊息「馬防部伙房都沒肉、肚子餓只能吃罐頭」，又被當地居民拍照發臉書，求救訊息才傳了出來。蔡政府頭痛醫頭，國防部今天大動作派C130空投說是可吃10天物資，問題是，能做為什麼不早做，阿兵哥吃飽了，島上的老百姓呢？

他質疑，孫子兵法強調「三軍未發，糧草先行」，民間諺語也流行：「吃飯皇帝大」，三軍統帥蔡英文難道不知道？面臨斷炊困境的不只是官兵，當地民眾對媒體說「別人缺蛋，我們什麼都缺」，還有自稱馬祖阿兵哥的人心酸的形容「被斷糧的馬祖，國防部放棄的外島」，真是令人難過。讓真相曝光的「阿達」陳竑任私下跟他透露，馬祖斷炊不是第一次發生，去年就多次相隔2週、3週沒運補，讓島上官兵和居民苦不堪言。

阿達質疑，這次說是「船壞了」才讓運補斷炊，但是2月就知道船壞了，難道整個台灣沒別的船能替補？趙少康也覺奇怪，廠商因為成本考量，把運補船從4艘減少到2艘，國防部完全不知道？還是根本放任子弟兵在前線不聞不問？如果真的打仗了，可以跟前線說車子拋錨子彈送不過去？只剩掃把可以抗敵？蔡政府長年大打抗中保台牌，竟然連第一線的物資補給都做不好，就不要再說自己「當國軍的後盾」，真是天大的笑話！

趙少康強調，阿達說，他揭露問題替地方發聲後，今天吃早餐被店家大力感謝，可見得當地居民都受夠了。阿達也說，昨天接到軍方「關切」電話，因為「影響國軍形象」，要他下架臉書文，我要強調，蔡政府跟國軍絕對不可以對在沙灘上表達訴求的阿兵哥及爆料者秋後算帳，因為他們反應的都是事實，可以督促蔡政府鎖緊螺絲，如果為了掩蓋訊息搞小動作，不只會讓人民看見政府的無能，更會讓在第一線的弟兄寒心。