筆電面板庫存去化的程度可以從筆電品牌(不包含蘋果)的整機銷售與面板採買的觀點來看。根據我們的觀察，從去年第二季開始品牌開始大量減少面板採買，並且在去年下半年持續調節採買量，整體面板採買量低於整機出貨量，顯示面板庫存持續進行去化，同時觀察近三季的趨勢，品牌的整機出貨量與面板採買量之間的差異逐季縮小。

據TrendForce了解，2023年第一季部分品牌商用機種面板庫存已漸恢復健康，但部分品牌因為商用機種礙於終端整機庫存或面板庫存水位仍高，於第一季減少面板採買。反觀，部分品牌對消費機種則開始對面板加單。因此第二季隨著品牌的庫存調整進入尾聲，中國內需回溫與618備貨需求，有望讓筆電面板出貨擺脫連續五季的出貨衰退，重回成長軌道。TrendForce表示，整體而言，2023上半年儘管筆電整機銷售仍然疲軟，但受惠於品牌手上筆電面板庫存恢復健康水位，筆電面板出貨可望回升。而下半年受到預期美國升息放緩，歐洲通膨降溫，中國解封後帶動社會經濟活動力復甦，筆電面板需求有機會回復至傳統旺季的備貨節奏。