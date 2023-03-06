外資現貨買超84億元，期貨淨多單縮減至12,451口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為1萬7,000餘口，買權OI增量不增反減。周選方面，賣權OI增量持續大於買權。

群益期貨指出，外資賣期貨買現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面，電子權值領漲台股，目前在下檔各均線支撐墊高下，短線台股的拉回，可以選擇權方式樂觀操作。