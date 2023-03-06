因應春天繁花盛開，及天氣逐漸轉暖，國人最愛在假日安排戶外露營、賞花野餐等特色體驗行程，超市業者推出「春茶賞」、「南歐野餐趣」等檔期，帶來濃郁的茶甜點食材；另一方面，看好入境觀光客愈加蓬勃，超市也祭出台灣在地特色產品，帶動觀光新商機。

全聯6吋鐵觀音戚風蛋糕，限定140間門市販售，269元。（全聯提供）

全聯鐵觀音波士頓，99元。（全聯提供）

全聯甜點品牌We Sweet春茶賞即起至4月6日登場，精選烏巴莊園紅茶、焙火鐵觀音與甜點融合，打造甘醇濃厚的茶甜點，看好國人喜愛茶品的商機，預估此檔業績可達3500萬元。春茶賞此次推出6款新品，價格帶69元～269元，推薦「鐵觀音生巧捲」、「鐵觀音生乳泡芙」、「紅茶厚奶霜薩芙亞蒂」、「鐵觀音千層」等，還有限定140間門市販售的冷凍新品「鐵觀音戚風蛋糕」；另全聯阪急麵包也有3款新品，以伯爵茶、桔茶融入其中，原價39元，3月16日前特價單個35元、任3個99元。針對茶類飲品、沖泡、零食等生活用品，3月16日前同步推出全聯價8折起。

city’super西班牙FINCA LA BARCA牛肝菌松露抹醬，原價395元、3月底前特價355元。（city’super提供）

city’super推出「漫步南歐野餐趣」檔期，集結南歐、法國等歐陸品牌，蒐羅包括酒品、乳酪、臘腸等適合野餐露營等高檔食材，也針對台灣乳酪愛好者，引進高顏值的法國「心形新堡乾酪COEUR DE NEUFCHATEL」等。

家樂福天母店Cona‘s妮娜巧克力快閃店。（家樂福提供）

另一方面，家樂福看好今年觀光客上看600萬人次，主打台灣周帶來高CP值台灣獨有特色商品，其中最引人注目的是世界冠軍金牌台灣巧克力Cona’s，現也於家樂福天母店獨家設有實體快閃店。