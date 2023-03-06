大陸14屆全國人大一次會議正在北京舉行，針對今年大陸國防預算比去年增加7.2％，共軍和武警部隊代表團新聞發言人譚克非6日指出，增加的國防支出主要用於鞏固提高一體化國家戰略體系和能力、加快建設現代化後勤、提高軍事治理水準、改善部隊工作訓練和生活保障條件等四個方面。

新華社報導，譚克非就有關問題答記者問。有記者問，當今世界進入動盪變革期，不穩定性不確定性顯著上升，美國等國家大幅增加軍費預算。請介紹今年大陸國防費預算安排的有關情況。

譚克非回應說，大陸政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，根據國防需求和國民經濟發展水準，合理確定國防支出規模。近年來，在經濟社會持續健康發展的同時，保持了國防支出適度增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。2023年全國一般公共預算安排國防支出1.58兆元，比上年執行數增長7.2％，其中：中央本級支出1.55兆元，比上年執行數增長7.2％。

譚克非進一步指出，增加的國防支出主要用於以下幾個方面：一是按照軍隊建設「十四五」規畫安排，全面加強練兵備戰，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力；二是加快建設現代化後勤，實施國防科技和武器裝備重大工程，加速科技向戰鬥力轉化；三是鞏固拓展國防和軍隊改革成果，保障重要領域改革舉措和急需政策制度實施，提高軍事治理水準；四是與國家經濟社會發展水準相適應，持續改善部隊工作、訓練和生活保障條件。

譚克非強調，大陸堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，積極參加聯合國軍費透明制度，從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。與美國等軍事大國相比，大陸的國防支出不論是占國內生產總值（GDP）的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低的。大陸有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。