今（6）日起雞蛋批發價每台斤將上漲3元，創下歷史新高漲至55元。農委會5日晚間發布新聞稿表示，蛋價每顆調漲0.3元、漲幅5.8％「尚屬合理範圍」。對此，根據《TVBS新聞網》今日的最新民調顯示，有91％網友不滿意農委會主委陳吉仲處理蛋價、缺蛋表現，僅7%感到滿意，引發討論。

根據《TVBS新聞網》的報導指出，針對目前國內缺蛋的現象，有79%網友表示近期不易買到雞蛋，其中有35%的網友覺得「不太容易」，44%網友覺得「很不容易」，僅有18%表示容易，其中則有4%網友認為「非常容易」，14%網友認為「還算容易」；而對於蛋價上漲，則有52%網友覺得生活費用增加一些，39%表示增加很多，僅8%沒什麼增加。

該份報導更指出，從民調的結果顯示，有91％網友不滿意陳吉仲處理蛋價、缺蛋表現，其中很不滿意比例更高達81%，僅7%感到滿意，同時也有62%網友認為有缺蛋也有網軍操作，26%認為有缺蛋並沒有網軍操作。而該份民調也進一步詢問網友，對於最近物價上漲的情況，結果顯示，有高達97%網友感到最近物價上漲的情況嚴重，其中更有74%表示非常嚴重，23%覺得有點嚴重，僅3%表示不嚴重。

本次網路投票是於112年2月24日至3月5日，於TVBS新聞網所進行，由民眾自填問卷。網路投票與一般透過抽樣的市話或手機電訪，所進行的民調方法並不相同，投票結果並不能夠直接推論全台灣民眾意見。不可重複投票，最後共成功回收3,295份有效問卷。