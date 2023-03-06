黑寡婦這身下身透視裝可謂話題滿滿，成為當日點擊率最高的照片。（Valentino提供）

艾莉絲洛這次不走秀，下秀台以名人身份出席，妝容和造型跟在台上一樣引人注目。（Givenchy提供）

楊丞琳以黑色貼身禮服現身Balenciaga大秀。（Balenciaga提供）

Valentino以Black Tie做為大秀主題，也真的能在不少造型上看到女性著用領帶的有趣畫面。（Valentino提供）

Matthew M. Williams以一貫的黑色打造他的「黑色美學帝國」。（Givenchy提供）

挺過去年兒童性侵害廣告爭議的Balenciaga，創意總監Demna心情多少受影響，大秀佈景撤，連大多數服裝也以黑色呈現。（Balenciaga提供）

近幾年貝克漢家族中的大兒子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）爭議連連，不管是調酒、做菜還是超ㄎㄧㄤ發言都引起網路上不少討論聲浪，但講到愛妻這件事，他對自己老婆妮可拉佩茲（Nicola Peltz）的愛可說毫無疑問，日前兩人共同出席Valentino 2023秋冬大秀，兩人以經典素淨的黑白兩色做為服裝主調，成為Valentino當日大秀最受注目星光之一，而秀場另一頭黑寡婦佛蘿倫絲普伊，則以透視內褲裝吸引場內眾多目光；裘德洛愛女艾莉絲洛（Iris Law）近日或許是時裝秀走久了，也想下場以名人身份玩玩。Givenchy服裝大秀就請來她做為看秀佳賓。她以一身性感的透視紗質上衣搭配短版胸衣與極窄五分褲，一頭刻意漂染的金髮與十字眼線打造超殺氣場，看來身為星二代她不僅話題夠，氣場也完全不輸老爸。品牌Balenciaga則是請到藝人楊丞琳出席Balenciaga秋冬大秀活動，她於大秀活動開始前於飯店著用品牌黑色貼身洋裝，盡顯窈窕身段，也引起粉絲討論。

三位東西兩方美女均以黑色做為pk標準色，也呼應了今年巴黎時裝周一片「黑壓壓」的事實。Valentino今年秋冬作品以Black Tie做為發想，Black tie可以指半正式禮服或是一般的黑領帶，創意總監Pierpaolo Piccioli則以兩者之間的模糊形態，將男裝權威與陽剛的特質與女裝結合，翻玩另一種時尚語彙；而另一邊的Givenchy則在創意總監Matthew M. Williams的巧手下，借鑒高訂和晚禮服元素，重新打造精緻迷人的女裝風格；而去年11月剛挺過廣告爭議醜聞的Balenciaga，設計總監Demna在外媒的採訪中承認「我渡過了最難熬的三個月」，這項心路歷程也呈現在他本季作品之中，大量的黑色元素成為服裝重點，花費數月討論的背景設計裝置也臨時喊卡，就以最根本的空白呈現，現在對Demna來說，與其做什麼讓網友無限上綱，什麼都不做還比較好。