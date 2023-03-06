作為亞洲指標性電子產業展，TAITRONICS深耕電子產業，因應市場趨勢增設綠色能源及車用電子區，2022年TAITRONICS吸引固緯電子、致茂電子、凌(群)電腦、力群電子、台灣松下、美商Uniquify及日本長野縣產業振興機構等廠商參展。

2023年TAITRONICS除了持續深耕電子零組件及配件、先進儀器儀表、電機及自動化設備、次世代通訊應用等展區，更因應全球科技對於綠色能源的需求增加，以及電子產業於車用及消費端產品的推陳出新，新設「綠色能源」(包含電池、電源供應器、儲能及風力、水力發電等設備)以及「消費性產品及車用電子」展區。

看好AI時代到來，AIoT展增加智慧製造及Big Bang新創展區。根據市調公司IDC報告，全球AI支出到2026年將超過3000億美元，宣告AI世代正式來臨，也讓AIoT Taiwan展詢問度倍增。AIoT Taiwan展覽內容包含智慧物聯感測元件、雲端應用、5G及寬頻通訊、智慧服務應用及元宇宙生態系區，今年瞄準AI應用商機全面向外擴展到整個工業領域，新增「智慧製造解決方案區」，同時也以「Big Bang」品牌擴大徵集新創展區，協助臺灣AI新創擴大商業模式，與國際市場對接。