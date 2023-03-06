工業部長Agus Gumiwang Kartasasmita說激勵計畫將涵蓋20萬輛電動機車以及3.59萬輛電動車的銷售，並且也包括5萬輛燃油機車的轉換。

兩位部長在新聞會上說，對於製造商和零售商，每銷售一輛電動機車，政府將撥款補助700萬印尼盾(約457.8美元)。

印尼熱衷於開發國內電動車生產設備，並利用印尼豐富的鎳儲量。

Luhut說：「我們正在與兩家全球大型汽車製造商作最後的談判。我們希望這項新政策將使我們的立場比以前更強硬」。他補充說：「如果我們不給予(獎勵)，他們就不會來找我們」。

特斯拉在上周宣布在墨西哥建造新的超級工廠，引發特斯拉是否會在亞洲投資的疑慮。

Luhut淡化地表示，墨西哥工廠將服務北美市場，相信特斯拉在亞洲還會有一個新的承諾。

工業部長Agus表示，有資格加入該激勵計畫的公司，必須在印尼建廠，並且滿足某些當地的內容(零組件生產)要求。