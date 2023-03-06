美國國防部創新技術部門(Defense Innovation Unit)剛剛提供一份價值6500萬美元(約20億新台幣)的合約，給總部在紐約的「空氣公司」(Air Co.)，該公司的負碳技術可以把二氧化碳經過化學工程轉變成航空燃料。這項技術將可協助航空業降低碳排放。

防衛新聞(Defense News)報導，早在前年，DIU就提出「友善環境合成燃料」(SynCE)的技術徵求案，「空氣公司」的生產流程就獲得美國軍方的興趣，他們的裝置具有便利機動性，可以隨時部署並現場生產。

SynCE 計畫的負責人、美國空軍中佩羅中校(Nicole Pearl)說：「我們可以因為這項技術減輕對市售燃料的負擔，還能夠在不犧牲任務效率的情況下減少碳排放。」

據美國政府的統計，國防單位是政府最大的燃料消費者，軍方去年的燃料支出超過110億美元，主要就是軍用飛機的航空用油。

空氣公司很擅長利用空氣中的二氧化碳來製作化工合成品，他們最有名的旗艦產品是「空氣伏特加」( AIR Vodka)，利用二氧化碳製成酒精。該公司表示，製作的的過程類似於植物的光合作用，而生產酒精和燃料的過程也相似。

空氣公司的首席技術長西恩(Stafford Sheehan)說：「除了可持續發展的好處外，我們的技術還可以控制燃料供應可用性。」

經過實驗，合成燃料不需要再混合其他航空用油，就可以直接加入飛機裡，燃料效率幾乎相同。