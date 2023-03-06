韓國政府6日正式公布解決二戰時期「徵用工」（日企強徵韓國勞工）對日索賠問題的「第三方代償方案」，主要內容是由韓國政府旗下的財團（基金會）代付韓國最高法院2018年秋季命令2家日本企業支付的賠償。日本政府繼而宣布，將啟動面向解除從2019年持續至今的對韓出口管制強化措施的雙邊磋商。

據韓國國際廣播電台報導，韓日商定在就出口管制進行磋商期間，暫停世貿組織（WTO）爭端解決程序。韓日出口管制問題記者見面會6日在政府世宗辦公樓舉行。產業通商資源部貿易安全政策官姜甘贊（音）在會上表示，兩國政府商定就出口管制有關事項迅速展開雙邊磋商，爭取回到2019年7月以前的狀態。

為此，日本政府決定儘快舉行韓日出口管理政策對話。姜甘贊表示，日本經濟產業省也於同一時間公布相同的內容。姜甘贊強調，爭端解決程序是暫停、而非撤銷，過去也有過暫停的情況。

2018年10月韓國大法院判決日本企業賠償被強徵勞工受害者，此後日本提出抗議，並於2019年7月對韓國實施半導體三種原材料出口管制措施。同年8月，日本又將韓國從出口白名單上刪除。

2019年9月，韓國就日本的出口管制措施向WTO提起訴訟。姜甘贊表示，目前訴訟處於兩國組建專家組的階段，日本的出口管制促使韓國政府大力推進原材料、零部件和設備有關政策，實現了技術開發、進口對象國多元化、吸引投資等，大幅降低了對日進口依賴度。

韓國外長朴振6日舉行「關於強徵勞工案大法院判決的政府立場發布會」，正式公布韓國政府在徵求國內各界意見和與日方談判的基礎上形成的第三方代償方案。朴振表示，自1965年韓日邦交正常化以來，兩國構築了緊密的睦鄰友好關係，政府願與日方一道面向未來，讓兩國關係更上一層樓。政府深深體念強制徵工受害者們漫長的苦難和傷痛，將為儘早療愈高齡的受害者及受害者遺屬的心靈創傷而竭盡全力。

朴振指出，韓國大法院判處索賠勝訴後，日本對韓國實施出口管制，韓國政府則通知終止《韓日軍事情報保護協定》，此後新冠疫情爆發中斷人員往來使韓日關係僵局被放任自流。近來韓半島、地區及國際局勢異常嚴峻，韓國希望與共享市場經濟、法治、人權等普世價值的最近鄰邦日本一道，為兩國的共同利益和地區及世界的和平繁榮而努力。