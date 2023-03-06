台中警方追查網路通訊軟體有暱稱「力捷租賃」者，張貼「香精一律1：500、買五送一、香氛系列2組3800、4組7500」等疑販毒暗語訊息、貼出「天氣冷電話來電馬上到你家」，警方當場查獲到場販毒的蔡嫌，計查扣毒品咖啡包1批及贓證物，全案經台中地檢署檢察官偵結後，以違反毒品危害防制條例第4條規定起訴在案。

警方追查發現，網路通訊軟體有暱稱「力捷租賃」者，張貼「香精一律1：500、買五送一、香氛系列2組3800、4組7500」等疑似販毒暗語訊息、還貼出「天氣冷電話來電馬上到你家」，資深警立馬識破「魔鬼藏在細節裡」。

台中市刑大偵五隊經報請台中地檢署指揮偵辦，在犯嫌進行毒品交易時，駕車前後包夾方式，當場逮捕到場販毒的蔡嫌，查扣毒品咖啡包計65包（毛重計360.86公克）、愷他命6包（毛重計10.66公克）、智慧型手機2支、現金6000元等，警方溯源追查以阻斷毒品源頭。

經警方抽絲剝繭調查，將負責以微信接洽客戶的22歲何姓主嫌，及負責倉管出貨的26歲張嫌查緝到案。全案經台中地檢署檢察官偵結後，以違反毒品危害防制條例第4條規定起訴在案，最輕本刑為7年以上有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金。

台中市政府警察局呼籲，拒絕毒品，切勿好奇嘗試，如發現毒品情事，向警方提供犯罪線索，因而破案者，最高可獲1000萬元檢舉獎金。警方積極執行查緝毒品工作，於111年上半年獲內政部警政署核定為六都第一之佳績，將會持續刨根溯源，追緝幕後集團、製毒工廠，避免毒品危害民眾健康。

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