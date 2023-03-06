台中海線首家國際品牌飯店「震大金鬱金香酒店」今（6）日盛大開幕，自3月6日起至3月31日，全館推出住房、餐飲及宴會限時限量優惠案，包含「17279一起愛地球，身份證對對碰住房免費」、「你環保我送餐」及「環保愛啤酒」三大專案搶市！

震大集團董事長葉漢祥表示，台中震大金鬱金香酒店的開幕，除將永續推廣台中港在地海線人文觀光旅遊外，也希望透過環保優惠與金鬱金香的品牌特色，帶給旅客一個新世代的綠色旅行方式，與在地深度人文之旅。

環保署預計暑假起實施不主動提供一次性備品環保旅宿措施，台中震大金鬱金香酒店率先推出「愛地球客房」，除不提供一次性備品外，更希望推動自備水壺(飯店提供飲水機供使用)及拖鞋，貫徹更完整的綠色旅行新價值。

為鼓勵並回饋旅客響應環保理念，開幕慶活動期間推出「17279一起愛地球，身份證對對碰住房免費」及「你環保我送餐」兩大環保住房優惠案，凡3月31日前旅客只要指名入住愛地球客房，並自備一次性個人使用備品，包含「牙膏牙刷、梳子、浴帽、刮鬍刀、水壺、拖鞋」，即可享有「你環保我送餐」優惠，除享住宿5折每房4,500元起優惠外(含稅與服務費)，每房加碼送最高價值1,500元禾憶餐酒館雙人晚餐或餐酒宵夜套餐一套，隔日早餐除自助早餐選擇外，更可自選11:30~14:00的早午餐半自助餐服務。

此外，同步推出「一起愛地球」身分證免費住房對對碰活動，凡活動期間民眾個人身分證對中「17279」五個字(不分順序)，就有機會享有免費愛地球客房平日住宿一晚(不含早餐)，每日限量一間。

喜愛在地人文的旅客，飯店亦結合在地的「海口腔協會」推出消失大海的漁村梧棲半日遊住房專案，每房4,557元，即可享有專人深度導覽梧棲老街的廟宇人文歷史及鹹蛋DIY等行程。

位於一樓的主打歐亞料理的禾憶餐酒館，自3月7日起至3月31日開幕慶期間，推出「環保愛啤酒」活動，凡20歲以上民眾自帶玻璃啤酒杯內用Semi-Buffet半自助早午餐、晚餐及宵夜(餐飲消費需達低消)，啤酒杯不限容量即享首杯1元加購優惠(限個人飲用，不適用外帶)；此外，當次單筆消費每滿1,000元以上，即贈送100元餐飲抵用券。

值得一提的是，禾憶餐酒館晚間時段以單點餐酒料理為主，招牌的震大東泉炸雞是必點下酒菜，提供各式精釀生啤酒與雞尾酒調飲，現場提供手足球機與桌游，每周三及周五、周六晚間8點起，提供樂團演出。

禾憶餐酒館可容納28桌的海悅宴會廳，開幕慶活動期間前20組宴會預約下訂，即贈送紅酒一瓶(或啤酒兩瓶)，前三組喜宴預約下訂即贈送高雅時尚婚宴佈置。

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