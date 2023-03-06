阿里山是台灣熱門觀光景點，不過有民眾投訴，一家兩大兩小趁228連假到阿里山首家國際級酒店「阿里山英迪格」住宿，3天2夜要價6萬9千元，但平日住一晚僅要2萬3千元，消息曝光後引發熱議。對此，律師林智群感嘆，不管是6萬9千元還是2萬3千元。對此，律師林智群感嘆，不管價錢如何，「這麼高檔的飯店，我是住不起的」，貼文一出引發熱議。

民眾表示，當時他帶著一家人入住，兩大兩小3天2夜含早晚餐共6萬9千元，事後他向櫃台人員抱怨價差，這時才得知含早餐不含15%稅的同房型1晚只要2萬3千元；對此，阿里山英迪格酒店行銷公關總監說明，飯店是浮動價格，連假期間比較貴，入住前和入住時都有向房客說明價格，另外入住時簽署的「入住確認信」也清楚標示相關價格。

對此，林智群在臉書發文感嘆，「不管是一晚23000元或3天2夜69000元，這麼高檔的飯店，我是住不起的」，林智群指出，連假不出門也能省下大筆金錢，「這個錢拿去買機票也夠了」。

許多網友則紛紛回應，「可以買去北歐的機票了」、「真的，住這麼貴不如出國」、「台灣國旅一直很用心告訴大家，出國玩比較划算，真是太誠實了」；但也有人認為民眾也有問題，「貴是一回事，離譜也是一回事，但我看到價格貴我會直接不要訂，而不是訂完了住完了才出來投訴媒體…」、「到現場才知道多少錢，這種飯店也敢訂」。