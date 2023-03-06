元智大學資管系攜手大數據公司 ，培育AI數據人才。（元智大學提供／呂筱蟬桃園傳真）

元智大學資訊管理學系與大數據(股)公司以「社群數據多元應用之初探研究」為題，簽署合作協議，促進大數據產業發展。透過課程導入《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，運用大數據及AI人工智能進行社群口碑及輿情分析方法，將理論用於實證分析，並於課程結束後頒發證書。

元智大學資訊管理學系主任禹良治表示，元智資訊管理學系長期聚焦AI人工智慧、大數據、資訊安全等產業技術研發與應用人才培育，透過此次產學合作培養更多AI及大數據跨領域人才。大數據(股)公司致力於人工智慧科技發展，整合數據資料、網路輿情、科學行銷等相關產品，擁有強大的《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，提供資訊管理學系教師在教授大數據相關課程時，能有更多素材提供學生深度學習，進而提升學生在人工智慧與大數據領域的了解。

禹良治指出，透過在資訊管理學系碩士班課程導入《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，運用大數據及AI人工智能進行社群口碑及輿情分析方法，應用於市場趨勢、行銷或民意探索，讓學生將理論用於實證分析，並於課程結束後頒發證書。透過資管系和大數據公司相互學習交流，不斷推進人工智慧和大數據相關科技的發展。

簽約儀式由元智大學資訊學院院長林榮彬、資訊管理學系主任禹良治、大數據公司營運長蔣志薇、品牌行銷總監王子禾及多位元智大學資管系老師共同參與。