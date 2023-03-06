法務部調查局資通安全處6日發現，有人假冒調查官名義在臉書架設粉絲團，佯稱可以代客通訊監察、跟監、利用調查局內部「法眼系統」及「天網系統」快速查閱特定人個資，事後可用虛擬貨幣乙太幣付費，儼然將調查局作為官方「徵信社」，由於這是調查官首度被冒名成立粉絲團散布假訊息，調查局懷疑是有人因不滿案件遭調查官偵辦，故意誣陷，由於對方敢在太歲頭上動土，也引起調查局不滿，決定今天立案偵辦，從嚴追究刑責。

調查局表示，調查局今日於臉書發現有民眾假冒調查官名義架設粉絲團，並發布惡意及錯假訊息，經研判不排除是調查官偵辦案件後，遭人假冒架設構陷，調查局已正式向臉書公司檢舉該粉絲團，並促請協助下架，臉書已於今天下架。調查局說，該粉絲團宣稱可以任意通訊監察、跟監、快速查閱法眼系統及天網系統並得以乙太幣支付費用等不實訊息，調查局嚴正否認並駁斥假訊息。

調查局強調，調查官遭冒名架設粉絲團，不排除係不法分子對調查局偵辦案件遭挾怨報復，惡意張貼錯假訊息，除造成調查官困擾、危害調查局形象與聲譽外，更擾亂社會善良風俗及民眾對執法機關之信任，調查局呼籲民眾對這類惡意、錯假訊息切勿聽信並隨意傳播。調查局已針對本案立案調查，從嚴追查不法。