李克強5日發表政府工作報告，涉台論述與未來的兩岸關係備受關注。展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華認為，報告涉台部分只是代表政府做政策表達，基本上不會出格、也不會有創新。國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢則認為，兩岸政府都不應該把大交流扣上「民主協商」的帽子，並以此攫取自己的政治利益。

政大國關中心6日舉行「解析2023年中共全國兩會」座談會，王信賢於會上表示，當民眾覺得兩岸之間衝突或戰爭的可能性增加時，會希望用交流來緩和。他續指，民主協商是大陸推動探索「兩制台灣方案」的手段，若北京將大交流視為民主協商一環，就會較麻煩；他同時呼籲，台灣政府要小心，若也把大交流扣上民主協商的帽子，往後的兩岸交流可能出現大問題，「兩岸政府都不應該透過大交流去攫取自己的政治利益」。

同場的郭瑞華指出，對台政策從來不是兩會重大議題，但還是要有所表態。他認為，李克強的政府工作報告涉台部分，是中共二十大政治報告的摘要版；由於李克強非對台工作領導小組成員，只是代表政府做政策表達，基本上不會出格、也不會有創新，因此中共未來五年對台政策，還是要看二十大報告涉台內容、習近平於告台灣同胞書四十週年之講話。

郭瑞華說，雖未提及，但反對外部勢力干涉還是中共未來長期工作。他也研判，未來美中台三邊關係的互動發展，會使兩岸的敵意螺旋進一步上升，暫時難解；中共對台政策除受外部因素影響，也受兩岸內部政治主導，如去年九合一選舉之後，中共對台工作似乎又對寄希望於台灣人民燃起一絲希望、積極做對台人民工作，國台辦主任宋濤上任後展現的身段非常柔軟，包括從會見台灣政黨代表到基層民眾，這是過去劉結一時期所未見。

郭瑞華強調，兩岸春暖到了但花開則未必，畢竟兩岸關係的嚴峻性非民間交流就可解決，而中共對台政策還是採遏獨促統、軟硬兩手策略，這兩手交互使用，並採取朝野、官民區別對待。他認為，宋濤稱歡迎綠營訪陸只是表現於外在的統戰語言，中共似乎歡迎交流，但學者赴陸還是面臨許多問題，可見中央表態與地方的接待層面無法即時反應過來，這種氛圍要等今年對台工作會議之後，就會有定調與解決方式，需要繼續觀察。