香港明報報導，恒生指數成分股中，48檔上漲，25檔下跌，3檔持平。中海油收漲3.45％，收報11.98港幣，是漲幅最大的成分股。海爾智家收跌4.2％，收報27.4港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，11檔上漲，19檔下跌。漲幅最大的是蔚來汽車，收報73.9港幣，上漲5.42％。跌幅最大的是金蝶，收報15.44港幣，下跌5.39％。