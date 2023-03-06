香港明報報導，恒生指數成分股中，48檔上漲，25檔下跌，3檔持平。中海油收漲3.45％，收報11.98港幣，是漲幅最大的成分股。海爾智家收跌4.2％，收報27.4港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，11檔上漲，19檔下跌。漲幅最大的是蔚來汽車，收報73.9港幣，上漲5.42％。跌幅最大的是金蝶，收報15.44港幣，下跌5.39％。
恒生指數6日收漲35點，漲幅為0.17％，收報20,603點，大盤成交金額1,090億港幣，日增3.12％，是3月2日1,105.08億港幣成交後最多。國企指數收跌2點，跌幅為0.03％，收報6,937點。恒生科技指數收報4,177點，下跌0.81％。友邦、匯控、建行貢獻恒指較多。騰訊、阿里巴巴、平保拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，48檔上漲，25檔下跌，3檔持平。中海油收漲3.45％，收報11.98港幣，是漲幅最大的成分股。海爾智家收跌4.2％，收報27.4港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，11檔上漲，19檔下跌。漲幅最大的是蔚來汽車，收報73.9港幣，上漲5.42％。跌幅最大的是金蝶，收報15.44港幣，下跌5.39％。
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