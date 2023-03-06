香港明報報導，恒生指數成分股中，48檔上漲，25檔下跌，3檔持平。中海油收漲3.45％，收報11.98港幣，是漲幅最大的成分股。海爾智家收跌4.2％，收報27.4港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，11檔上漲，19檔下跌。漲幅最大的是蔚來汽車，收報73.9港幣，上漲5.42％。跌幅最大的是金蝶，收報15.44港幣，下跌5.39％。

恒生指數半日上漲8點 碧桂園服務跌逾7％
恒指全日漲138點 百度漲逾5％
恒生指數半日收漲 聯想集團漲逾7％
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