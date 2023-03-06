全國校園口罩6日解禁，台中市教育局指出，解禁首日，全市約8至9成的師生在教室仍自主佩戴口罩，僅1成左右脫下口罩。

某市立高中表示，由於目前校園尚有確診案例，以及大家長期習慣戴口罩，大部分師生仍在觀望中，整體來說，約有3／4學生仍佩戴口罩，就連體育課打排球，每班30名學生中，還是有5、6位同學口罩不離嘴。

該市立高中教務主任指出，自己解禁首日則已脫下口罩，但仍然會隨身攜帶，以備不時之需，畢竟目前校園還是有確診案例，也會害怕在校園被感染而把病毒帶回家，隨身放一個口罩，這樣比較保險！