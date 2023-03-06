And just like that Giannis gets the triple-double!! pic.twitter.com/oKWDoNrQzL — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 6, 2023

公鹿「字母哥」阿提托湯波在6日比賽最後時刻做出來的沒品小動作，讓他成為不少球迷怒罵下流的「箭靶」！因為阿提托康波竟然為了湊足自己的大三元數據，竟在比賽垃圾時間偷偷把球砸向籃板，然後自己接到球，讓他可以完成23分、13助攻與10籃板的大三元，更離譜的是，公鹿官推還大肆宣傳他這個「偷雞摸狗」的動作。

畢竟當時比賽確定將以公鹿117比111擊敗巫師落幕，掌握最後一波進攻的公鹿，把球交給阿提托康波拖完剩餘時間，他竟然假裝沒事一樣走到對方籃板下方，然後把球輕輕砸向籃板落下再撿回，等於偷到第10個籃板，一旁的巫師前鋒基斯普特馬上露出不屑表情。

其實阿提托康波這種沒品動作，之前也有NBA球員做過，時間在2003年3月16日騎士與馬刺比賽，騎士後衛瑞奇戴維斯為了湊足大三元數據，竟然刻意把球砸向自家籃板然後抓籃板球，這種眾目睽睽之下騙數據的行為，當場讓當時爵士總教練史隆強烈不滿，聯盟隨後也取消了這個籃板球。

只是20年前瑞奇戴維斯的沒品動作，單純是因當時24歲的他太想要出名了，反觀阿提托湯波都28歲了，也拿過年度MVP與NBA總冠軍，根本不需要為了生涯第33次大三元數據搞到這麼下流的地步，甚至他在賽後偷笑的得意模樣，更讓球迷呼籲聯盟應該取消字母哥這次大三元才對。