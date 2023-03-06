全台首場結合演唱會的鐵人賽「2023 LAVA TRI玩賽樂園」4、5日兩天在台東盛大舉行。（主辦單位提供）

全台首場結合演唱會的鐵人賽「2023 LAVA TRI玩賽樂園」4、5日兩天在台東盛大舉行，董事長樂團「吉董」與「白董」分別挑戰226公里個人組與51.5公里個人組；藝人「小嫻」、名模王心恬參加51.5 LAVA QUEEN 組別；更重磅邀請「新寶島康樂隊」陳昇、「平民天后」徐懷鈺，舉行1場「玩賽樂園搖滾派對」，現場眾星雲集。

全台首場結合演唱會的鐵人賽「2023 LAVA TRI玩賽樂園」4、5日兩天在台東盛大舉行。（主辦單位提供）

「LAVA TRI 玩賽樂園」是一場結合226KM、113KM、51.5KM、SUP鐵人三項賽、Beer Mile啤酒路跑與演唱會的鐵人嘉年華，第一屆即吸引了2000多位選手共襄盛舉，更有近萬人次入園聽演唱會！首日鐵人賽於六點活水湖開賽，一路比到凌晨1點結束。

全台首場結合演唱會的鐵人賽「2023 LAVA TRI玩賽樂園」4、5日兩天在台東盛大舉行。（主辦單位提供）

演員楊一展組隊參賽226組別騎車項目；董事長樂團「吉董」與「白董」分別挑戰226公里個人組與51.5公里個人組；藝人「小嫻」 、名模王心恬參加51.5 LAVA QUEEN組別；菁英選手「鐵人夢想家」吳承泰也來參戰113公里個人組，參加初鐵的「小嫻」表示一開始抽筋，但後面還有力氣加速，玩得很開心，而董事長樂團「吉董」更成功完成超高難度226公里鐵人賽。

全台首場結合演唱會的鐵人賽「2023 LAVA TRI玩賽樂園」4、5日兩天在台東盛大舉行。（主辦單位提供）

玩賽樂園的另一大亮點，是邀請到「新寶島康樂隊」的陳昇、「平民天后」徐懷鈺，以及人氣搖滾樂團小男孩樂團，舉行一場「玩賽樂園搖滾派對」。

全台首場結合演唱會的鐵人賽「2023 LAVA TRI玩賽樂園」4、5日兩天在台東盛大舉行。（主辦單位提供）

同時，將跑步路段設置在舞台前，並在舞台上投影終點衝線的畫面，形成舞台上演唱、舞台下有人奔跑、牆上有選手終點衝線的獨特情景。陳昇在演唱中還走下舞台與選手擁抱打氣，完美體現「玩賽樂園，挺你完賽」的真諦。

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