韓國政府6日正式公布解決二戰時期「徵用工」（日企強徵韓國勞工）對日索賠問題的「第三方代償方案」。據日本共同社報導，日本外務大臣林芳正在外務省接受媒體採訪，提到就過去殖民統治表明「深刻反省和由衷道歉」的1998年《日韓共同宣言》，並表示「確認全面繼承有關歷史認識的歷屆政府立場」。

韓國國際廣播電台報導說，林芳正當天下午召開記者簡會並表示，重申日本政府全面繼承包括1998年10月發布的日韓共同宣言（金大中-小淵惠三共同宣言）在內的歷屆內閣在歷史認識上的立場。

林芳正指出，日韓互為必須在應對國際社會諸多課題上展開合作的重要鄰國，鑒於目前的戰略環境，日本政府正加強包括安全領域在內的日韓和日美韓戰略合作。林芳正表示，期待以此次（韓方對策）公布為契機，兩國能在政治、經濟、文化等領域擴大交流。

韓國政府6日正式公布解決二戰時期「徵用工」對日索賠問題的「第三方代償方案」，主要內容是由韓國政府旗下的財團（基金會）代付韓國最高法院2018年秋季命令2家日本企業支付的賠償。

對於日本政府是否容許日企主動向財團捐款的提問，林芳正表示，韓國政府公布的措施並不以日企向財團出資為前提，日本政府對於民間人或民間企業主動參與國內外的捐款活動沒有特別立場，對此次情況同樣沒有任何特別立場。

另外，林芳正就關於日本對韓出口管制的提問表示，2019年7月公布的對韓出口管理新措施是從安全形度出發實施的適當管理，與勞動者（被強徵勞工）問題無關。

林芳正還表示，在出口管理問題上，日本以經濟產業省為中心要求韓方予以適當應對，包括停止在WTO爭端解決機制的訴訟。